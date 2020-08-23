 

Боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

23.08.2020, 8:57, Новости дня

В прошедшие сутки боевики на Донбассе одни раз нарушили режим прекращения огня – зафиксирован один выстрел из ручного противотанкового гранатомета у Марьинки. Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Потерь в рядах сил ООС нет.

С начала новых суток в полосах ответственности украинских боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, соблюдается режим тишины.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинскими военными, отметили в штабе.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 22. august 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. 

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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