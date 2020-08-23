Коронавирусом в мире заразились 23,2 млн человек

23.08.2020, 8:57, Новости дня

К утру 23 августа коронавирусом в мире заразилось 23 203 532 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 804 416 человека, выздоровело 14 911 319.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 5 667 112. Из них умерло 176 353 человек, излечилось 1 985 484 человека.

В Бразилии заболело 3 582 362 человека. Из них 114 250 умерли и 2 913 966 излечились.

В Индии инфицированы 3 044 940 человек, 56 706 умерли.

Четвертое место занимает Россия: 949 531 инфицированный и 16 268 умерших. ЮАР преодолела порог в 600 тыс. заболевших: 607 045 и 12 987 погибших.

В Перу, Мексике и Колумбии число инфицированных превысило полмиллиона. Порог в 300 тыс. человек преодолели Чили, Испания, Иран, Великобритания, Аргентина и Саудовская Аравия.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.