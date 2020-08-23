 

Коронавирусом в мире заразились 23,2 млн человек

23.08.2020, 8:57, Новости дня

К утру 23 августа коронавирусом в мире заразилось 23 203 532 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 804 416 человека, выздоровело 14 911 319.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 5 667 112. Из них умерло 176 353 человек, излечилось 1 985 484 человека.

В Бразилии заболело 3 582 362 человека. Из них 114 250 умерли и 2 913 966 излечились.

В Индии инфицированы 3 044 940 человек, 56 706 умерли.

Четвертое место занимает Россия: 949 531 инфицированный и 16 268 умерших. ЮАР преодолела порог в 600 тыс. заболевших: 607 045 и 12 987 погибших.

В Перу, Мексике и Колумбии число инфицированных превысило полмиллиона. Порог в 300 тыс. человек преодолели Чили, Испания, Иран, Великобритания, Аргентина и Саудовская Аравия.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / В Хабаровском крае выявили 98 новых случаев коронавируса

14.08 / Симоньян оценила возвращение задержанных в Белоруссии россиян

30.07 / NYT: Лукашенко стал отдаляться от Москвы после визита в Минск Помпео

03.08 / США обвинили китайских коммунистов в слежке за американскими детьми через TikTok

28.06 / Юрист поделился впечатлениями о ходе голосования

29.07 / Венедиктов: Трамп бы с Патрушевым просто взасос целовался

08.08 / Флагманом Xiaomi станет смартфон Mi 10 Ultra

18.08 / В ситуацию с участием 12-летнего Максима Ткачука в “Детском Евровидении 2020” должен вмешаться Зеленский – Инна Костыря

05.08 / Кандидат в президенты Белоруссии усомнился в связях оппозиционеров и задержанных россиян

12.08 / Власти Белоруссии задержали «причастных к беспорядкам» иностранцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска