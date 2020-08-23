Любовь Толкалина в Сети объявила конкурс «на самое забористое хамство»

23.08.2020, 8:53, Разное

Любовь Толкалина разместила в Сети откровенное фото. В комментариях актриса объявила конкурс «на самое забористое хамство».

Российская артистка Любовь Толкалина часто делится с посетителями своей страницы в соцсети Instagram различные фото-и видео-материалами. В них звезда освещает подробности творческой и личной жизни. В этот раз селебрити опубликовала новый снимок, демонстрирующий ее роскошную фигуру. На фото 42-летняя актриса предстала перед фолловерами профиля лежащей на пляже. При этом на Толкалиной надето мокрое платье, едва прикрывающее ее тело.

Стоит отметить, что Толкалина является кандидатом спорта по синхронному плаванию, а в 2001 году была признана девушкой месяца в журнале Playboy. Ей приписывались романы с такими известными артистами, как Борис Гребенщиков, Гоша Куценко, также политиком Евгением Ройзманом. Известно, что звёзды нередко становятся объектами хейта со стороны критиков. Поэтому артистка, предвидя в том числе и негативную реакцию подписчиков, обратилась к недоброжелателям. Для любителей высказывать негатив звезда «Василисы» и «Жукова» объявила конкурс. С ее слов, все, для кого критика чужих фотографий и публикаций, является искусством, могут посостязаться на «самое забористое хамство».

Целью такого мероприятия артистка называет проведение «естесственного отбора» среди подписчиков ее аккаунта. Многие фанаты Толкалиной с пониманием отнестись к ироническому состязанию, объявленному актрисой. Позитивные комментарии оставили под публикацией ее коллеги Светлана Иванова и Артем Ткаченко. Как пишет «Слово и дело», в конце Толкалина напомнила о выходе своего первого короткометражного фильма «Пушкин 220».