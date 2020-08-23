 

В ДТП под Волгоградом погибли два ребенка

23.08.2020, 8:53, Разное

Под Волгоградом в ночном ДТП погибли два ребенка. Инцидент произошел на одной из автодорог в Городищенском районе.
Легковой автомобиль около трех часов ночи наехал на дорожное препятствие. На место ДТП быстро прибыли сотрудники экстренных служб. Известно, что еще двоих детей оперативно доставили в ближайшую больницу. Состояние одного из них оценивается как средней тяжести, а второго несовершеннолетнего является тяжелым.

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов. По факту ДТП проводится проверка.



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