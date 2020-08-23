 

Сестра Трампа назвала его жестоким и беспринципным

23.08.2020, 8:48, Новости дня

Старшая сестра президента США Дональда Трампа 85-летняя Мэриэнн Трамп Бэрри раскритиковала своего брата в разговоре с племянницей американского лидера Мэри Трамп. Она назвала брата лгуном и жестоким человеком без принципов.

Аудиозапись разговора Мэри Трамп предоставила газете The Washington Post, передает РИА «Новости». 

«Его чертовы твиты и вранье, Боже мой! Я говорю слишком откровенно, но вы знаете, его постоянное изменение позиции, плохая подготовка и вранье. Черт побери! Он апеллирует к базовым понятиям, но что они делают с этими несчастными детьми на границе», – приводит газета слова сестры Трампа в 2018 году во время обсуждения с племянницей политики главы США в отношении границы с Мексикой.

Трамп-Бэрри отметила, что семья Трампа создала в его лице «самого опасного человека». 

«Это фальшь и жестокость. Дональд – жестокий человек», – охарактеризовала брата Мэриэнн, добавив, что ему «нельзя доверять». По ее словам, у Трампа «нет принципов»

Сестра Трампа – доктор юриспруденции. Она занимала должность федерального судьи. Мэри Трамп – дипломированный психолог.

В июле Мэри Трамп написала книгу «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире». В нее вошли отрывки из этого разговора. В книге племянница президента США сообщает, что Трамп с детства проявлял готовность обманывать окружающих в собственных интересах.

Напомним, она рассказала о сложных отношениях Трампа с отцом. Мэри Трамп обвиняет Дональда и Фреда Трампов в причастности к смерти ее отца – Фреда Трампа-младшего, который страдал от алкоголизма и умер в 1981 году в возрасте 42 лет после сердечного приступа.



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