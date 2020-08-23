События в Белоруссии (обновление)
23.08.2020, 8:20, Разное
Подборка видеосообщений от крупнейших медиа и новостных агентств
22 August 2020
В настоящее время Беларусь является свидетелем крупнейших с 1990-х годов протестов после сфальсифицированных президентских выборов. Сотни тысяч людей в разных частях страны уже много дней выступают с протестами, призывая освободить политических заключенных и провести новые выборы.
Если вы мало знаете о Беларуси, вам может быть интересно прочитать наш раздел “Мифы о Беларуси”.
Belarus Digest опубликует здесь самые интересные материалы, в первую очередь видео, изображения и ссылки о последних событиях в Беларуси.
Beatings, Rape Threats, And Searching For The Missing In Belarus – Radio Free Europe/Radio Liberty
Избиения, угрозы изнасилования и розыск пропавших без вести в Беларуси – Радио Свободная Европа/Радио Свобода
Belarusian opposition leader calls for strikes to continue – FRANCE 24 English
Белорусский оппозиционер призвал продолжать забастовки – ФРАНЦИЯ 24 English
Belarus: Wandel oder weiter so? Weltspiegel extra – ARD
Беларусь – перемены или что-то в этом роде? Weltspiegel extra – ARD
Belarus crisis: Strikes continue as citizens push for greater freedoms – Euronews
Белорусский кризис: Забастовки продолжаются, так как граждане добиваются больших свобод – Евроньюс
Belarus Protests: How Will Putin React? – DW
Протесты Белоруссии: как отреагирует Путин? – DW
Belarus prosecutors open criminal probe against opposition activists – France24 English
Прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против оппозиционеров – France24 English
Belarus: More protesters come forward with disturbing accounts of beatings and torture – ABC News
Беларусь: Все больше протестующих выступают с тревожными сообщениями об избиениях и пытках – ABC News
Belarus opposition braces for long-running protests – DW News
Оппозиция Беларуси готовится к длительным протестам – DW News
Belarus protests: EU says it does not recognise August presidential results – Euronews
Беларусь протестует: ЕС заявил, что не признает результаты августовских выборов президента – Евроньюс
Belarus unrest explained – Financial Times
В Беларуси объяснили беспорядки – Financial Times
Protests continue in Belarus as embattled Lukashenko clings to power – CBS
В Белоруссии продолжаются протесты, так как оказавшийся в сложном положении Лукашенко цепляется за власть – CBS
Belarus’s election outcome not the ‘wish of the people’, EU says – ABC News
Итоги выборов в Беларуси не являются “желанием народа”, заявил ЕС – ABC News
EU leaders do not recognize results of Belarus election – Euronews
Лидеры ЕС не признают результаты выборов в Белоруссии – Евроньюс
As Belarus Protests Continue, Lukashenka Accuses Opposition Of Trying To ‘Seize Power’ – RFERL
По мере продолжения протестов в Беларуси Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке “захватить власть” – RFERL
China says it respects choices made by Belarusian people – CGTN
Китай заявил, что уважает выбор, сделанный белорусами – CGTN
Belarus crisis | EU mulls new sanctions, Moscow insists foreign meddling is unacceptable – RT
Кризис в Беларуси | ЕС отменил новые санкции, Москва настаивает на недопустимости иностранного вмешательства – РТ
European Commission and European Council hold presser on Belarus – Euronews
Еврокомиссия и Евросовет оказывают давление на Беларусь – Евроньюс
Belarus leader accuses opposition of staging coup – BBC News
Лидер Белоруссии обвинил оппозицию в инсценировке госпереворота – BBC News
Belarus protests: Workers boo Lukashenko as election unrest spreads – BBC News
Белоруссия протестует: по мере распространения связанных с выборами волнений, рабочие встречают Лукашенко гулом неодобрения – BBC News
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