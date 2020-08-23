 

«Рособоронэкспорт» возобновил поставки зарубежным заказчикам

23.08.2020, 8:08, Новости дня

Российские специалисты «Рособоронэкспорта» вернулись в ряд стран для передачи иностранным заказчикам военной техники и вооружения, сообщил гендиректор госкомпании Александр Михеев.

«Сейчас принимаются все меры для возвращения к привычному ритму работы. Снимаются ограничения, начались командировки и живые переговоры, в ряд стран уже вернулись наши специалисты для проведения передачи и обслуживания техники и вооружения», – цитирует «Интерфакс» Михеева.

По его словам, первое полугодие было сложным, но «Рособоронэкспорт» не отошел от выполнения плана.

Также Михеев отметил, что «Рособоронэкспорт» планирует в текущем году сохранить портфель заказов в районе 50 млрд долларов и объем поставок на уровне 13 млрд долларов, несмотря на пандемию, передает ТАСС. 

Он пояснил, что благодаря постоянному анализу ситуации и своевременным корректировкам компании удается выполнять свои контрактные обязательства и при этом заключать новые контракты даже в сложнейших условиях, связанных с пандемией. 

«Именно поэтому портфель заказов «Рособоронэкспорта» по-прежнему находится в плановых отметках, а его география распространяется на 68 стран мира. Надеюсь, оба эти показателя будут увеличиваться», – сказал Михеев.

Кроме того, он заявил, что «Рособоронэкспорт» в 2020 году планирует продолжить поставки истребителей Су-30МКИ и Су-35, МиГ-29М/М2. Также в планах «Рособоронэкспорта» в ближайшие пять-шесть лет вывести на международный рынок почти 50 новых образцов вооружений. 



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