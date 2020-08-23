В РФ стартовали Армейские игры-2020

23.08.2020, 7:48, Новости дня

В Туве стартовали конкурсы армейских международных игр 2020 года «Конный марафон» и «Военное ралли» (будут проходить по 30 августа). В 2020 году Армейские международные игры проводятся с 23 августа по 5 сентября на территории пяти государств.

В первом этапе участвует команда РФ и дебютант – команда Узбекистана, а в «Военном ралли» представлены вооруженные силы Белоруссии, России, Сербии и Узбекистана, передает ТАСС.

«По накалу страстей наши соревнования мало чем отличаются от крупнейших мировых спортивных первенств», – сказал командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин на церемонии открытия состязаний.

«Зрители увидят высококлассное владение современной военной автомобильной техникой, слаженное действие вьючно-транспортных подразделений, умение быстро принимать в сложной обстановке грамотные решения. Однако главной целью является не только повышение мастерства и профессионализма, но и укрепление нашего войскового товарищества и боевого братства», – сказал генерал-полковник.

Он добавил, что вне конкурса «Военное ралли» команды Камского и Уральского автомобильных заводов продемонстрируют свое мастерство.

Напомним, в январе министр обороны Сергей Шойгу назвал число приглашенных на Армейские игры-2020 стран.

Отметим, в ноябре прошлого года Минобороны решило совместить проведение Армейских международных игр и военно-технического форума «Армия».