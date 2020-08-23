Названа победительница конкурса «Миссис РФ – 2020»
23.08.2020, 7:48, Новости дня
Победительницей конкурса «Миссис РФ – 2020» стала жительница Нижнего Новгорода, мать троих детей Дарья Иванова, сообщили организаторы мероприятия.
«Миссис РФ 2020 – Дарья Иванова (37 лет, трое детей, город Нижний Новгород)», – говорится в аккаунте фонда в Instagram.
«С гордостью везу этот почетный титул в родной Нижний Новгород», – написала победительница в своем Instagram.
В прошлом году титул «Миссис РФ 2019» получила Екатерина Нишанова из Геленджика.
Напомним также, в январе 2020 года жительницу Рязани Евгению Егину признали самой красивой бабушкой в Европе. Кроме того, в декабре 2019 года Ксения Кривко из Кемерово завоевала титул «Миссис Земной шар».
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