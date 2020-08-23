В РФ разработали «антиковидную» пропускную систему

23.08.2020, 7:48, Новости дня

В РФ готовят к выпуску модификацию «антиковидных» тепловизоров, которые смогут распознавать лица и даже самостоятельно принимать решения.

Разработку готовит холдинг «Швабе», который входит в Ростех. Оборудование предназначено для контроля и пропуска людей на проходных, передает РИА «Новости».

«Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для калибровки изображения», – сказали в «Швабе».

Комплекс можно интегрировать с системой контроля и управлением доступа к объекту. Также он оснащен полноформатным экраном для визуализации поступающей информации.

Новая система получила название «Зоркий».

Разработчики отмечают, что новая система предназначена, в первую очередь, для организаций, где работает очень большое количество людей.

«При условии, что сотрудники занесены в специальную базу, еще до прикладывания пропуска человека к считывателю комплекс будет принимать решения, запускать и выпускать человека или нет, идентифицировать его личность по таким параметрам, например, как пол, распознавать, скрыто ли его лицо за защитной маской, записывать видео и не только», – отметили в пресс-службе.

Отмечается, что человеческий фактор сведен к минимуму – система может работать и без участия оператора.

«Система собрана и полностью функционирует, специалисты «Швабе» готовят коммерческую часть и стратегию продаж. Новинка должна выйти на рынок в ближайшем будущем», – уточнили в холдинге.

Напомним, за последние сутки в РФ зафиксировали 4 921 новый случай коронавируса в 83 регионах, общее число выявленных случаев составило 951 897.