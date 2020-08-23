 

В РФ разработали «антиковидную» пропускную систему

23.08.2020, 7:48, Новости дня

В РФ готовят к выпуску модификацию «антиковидных» тепловизоров, которые смогут распознавать лица и даже самостоятельно принимать решения.

Разработку готовит холдинг «Швабе», который входит в Ростех. Оборудование предназначено для контроля и пропуска людей на проходных, передает РИА «Новости». 

«Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для калибровки изображения», – сказали в «Швабе».

Комплекс можно интегрировать с системой контроля и управлением доступа к объекту. Также он оснащен полноформатным экраном для визуализации поступающей информации.

Новая система получила название «Зоркий».

Разработчики отмечают, что новая система предназначена, в первую очередь, для организаций, где работает очень большое количество людей. 

«При условии, что сотрудники занесены в специальную базу, еще до прикладывания пропуска человека к считывателю комплекс будет принимать решения, запускать и выпускать человека или нет, идентифицировать его личность по таким параметрам, например, как пол, распознавать, скрыто ли его лицо за защитной маской, записывать видео и не только», – отметили в пресс-службе.

Отмечается, что человеческий фактор сведен к минимуму – система может работать и без участия оператора. 

«Система собрана и полностью функционирует, специалисты «Швабе» готовят коммерческую часть и стратегию продаж. Новинка должна выйти на рынок в ближайшем будущем», – уточнили в холдинге.

Напомним, за последние сутки в РФ зафиксировали 4 921 новый случай коронавируса в 83 регионах, общее число выявленных случаев составило 951 897. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Сербия не увидела возможности решения косовской проблемы

03.07 / Пустили лисичку в избушку: в Испании нелегалы захватывают чужое жилье из-за несовершенства законов

11.08 / Лукашенко не стоит ждать поздравлений от Зеленского

20.08 / Аксенов оценил слова Зеленского о быстром способе «вернуть» Крым

12.07 / Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило 7 млн

24.06 / Минздрав Болгарии оштрафовал премьера страны на 150 евро за визит в церковь без маски

15.07 / “Находимся в трудной ситуации”. Свитолина заявила, что вряд ли сыграет на US Open

11.07 / США повысили пошлины на французский импорт

31.07 / Euronews – после отмены карантина чаще всего коронавирусом заражается молодёжь

15.07 / На предприятие «Укроборонпрома» пришли с обысками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска