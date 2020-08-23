В Мариуполе от взрыва гранаты погиб мужчина

23.08.2020, 7:35, Новости дня

В Мариуполе Донецкой области от взрыва гранаты 21 августа погиб мужчина. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба областной полиции.

Местная жительница сообщила в полицию, что в ее частном доме произошел взрыв, вследствие которого от осколочных ранений погиб ее сожитель 1961 года рождения.

“В момент взрыва женщина находилась во дворе и не пострадала… Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате детонирования ручной гранаты”, – сообщила пресс-служба.

Полиция нашла в доме почти 300 патронов разного калибра, гильзы и порох. Их происхождение устанавливается.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой “несчастный случай” и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.