 

“Укрзалізниця” приостановила продажу билетов по четырем станциям

23.08.2020, 6:10, Новости дня

В “Укрзалізниці” 21 августа сообщили об остановке продажи билетов на железнодорожных станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Ограничения вступят в силу с 24 августа, сообщила пресс-служба компании.

“С 24 августа этого года на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов можно будет делать только высадку пассажиров”, – говорится в сообщении.

Из указанных станций не будут продаваться проездные документы на такие поезда:

№702/701 “Львов – Черновцы”;
№136/135 “Черновцы – Одесса”;
№7/8 “Киев – Черновцы”;
№117/118 “Киев – Черновцы”;
№98/97 “Ковель – Киев”;
№46/45 “Ужгород – Лисичанск”;
№88/87 “Ковель – Новоалексеевка”;
№122/121 “Николаев – Ровно”;
№232/231 “Геническ – Ивано-Франковск”.

Поездам из Черновцов, изменят маршрут следующим образом:

№8/7 Снятин – Киев (вместо Черновцы – Киев);
№118/117 Новоселица – Киев (вместо Черновцы – Киев);
№136/135 Снятин – Одесса (вместо Черновцы – Одесса);
№702/701 Снятин – Львов (вместо Черновцы – Львов).

В компании добавили, что пассажиры, отказавшиеся от поездки из-за закрытия станций, смогут вернуть билеты в железнодорожных кассах или через интернет и получить полную компенсацию их стоимости.

Железнодорожное сообщение в Украине остановили 12 марта из-за вспышки коронавируса и последующего введения карантина. С 11 мая в Украине началось смягчение карантинных мер.

Железнодорожные перевозки и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки возобновились с 1 июня. Тогда же “Укрзалізниця” разрешила продажу 50% мест на скоростные поезда “Интерсити” из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку и Кривой Рог.

“Укрзалізниця” 16 июля запустила полноценную продажу билетов на поезда дальнего следования из Киева и обратно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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