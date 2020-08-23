Эпидемия COVID-19. Черновицкая ОГА может попросить скорректировать ограничения для “красной” зоны

23.08.2020, 6:10, Новости дня

Черновицкая облгосадминистрация может обратиться в Государственную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с просьбой откорректировать ограничения, действующие на территории “красной” зоны по распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом на брифинге 22 августа сказал глава ОГА Сергей Осачук, сообщила пресс-служба администрации в Facebook.

Осачук заявил, что обращение будет базироваться на результатах эпидемических расследований, указывающих, где именно люди заразились коронавирусом, а также “на информации, которую предоставят буковинцы”.

“Подготовьте взвешенный, аналитический документ, подайте, пожалуйста, его, и мы обязательно совместно попытаемся откорректировать те ограничения, которые нам с вами представляются излишними или не до конца корректными”, – сказал глава ОГА.

В связи с тем, что часть области оказалась в “красной” зоне, Осачук призвал жителей к “самому высокому уровню осторожности”.

“Никто не запрещает бизнес-процессы на территории Черновицкой области, это всего лишь временные ограничения для отдельных направлений, для того чтобы исключить большое скопление людей. Ведь инфекция передается исключительно в тесном контакте”, – добавил он.

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Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине состоянию на утро 22 августа в Украине подтвержден 102 971 случай COVID-19, из них 2328 – за последние сутки. Умерло 2244 больных коронавирусной инфекцией, вылечилось 51 735. В Черновицкой области с начала эпидемии заразилось 8713 человек, 254 умерло, 5806 выздоровело.

С 24 августа к “красной” зоне будут отнесены город Черновцы, Заставненский и Кицманский районы Черновицкой области.