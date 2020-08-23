 

Украина стремится использовать платформу Тюркского союза для деоккупации Крыма – Джапарова

23.08.2020, 6:10, Новости дня

Украина стремится использовать платформу Тюркского союза в качестве площадки для борьбы за деоккупацию Крыма. Об этом в интервью “Радіо Свобода” заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

“Мы сейчас хотим получить статус наблюдателя в Тюркском союзе. Это международная организация, в которую входят страны тюркоязычные… Мы считаем, что это тоже может быть площадкой, где мы можем поднимать тему Крыма и крымских татар и тех последствий, с которыми сталкивается народ сегодня, после оккупации”, – рассказала Джапарова.

Она уточнила, что в Украине планируется провести конференцию о безопасности по вопросам Крыма и организовать в Киеве ежегодный крымский саммит.

“Эти наработки уже были переданы официально президенту Украины. Мы теперь ждем возможности запуска этой платформы. Предусматривается широкий круг консультаций, приглашение партнеров и меры для того, чтобы эту платформу оформить в определенные инициативы”, – добавила первый замминистра иностранных дел.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. В связи с оккупацией полуострова ряд стран, в том числе США и представители Европейского союза, ввели антироссийские санкции.

Джапарова в конце июля 2020 года заявила, что украинские власти подготовили стратегию деоккупации Крыма. По ее словам, на данный момент документ не публичный и представляет собой лишь часть большой стратегии освобождения оккупированного Россией украинского полуострова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии

12.08 / Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

29.06 / Китайских военных будут вакцинировать экспериментальной вакциной от COVID-19

20.07 / Путин обсудил с вице-премьером Борисовым оздоровление ОПК

30.07 / В Кремле заявили, что информации о противоправных действиях задержанных в Беларуси “сотрудников” ЧВК “Вагнер” нет

02.07 / France 24 – «примем адекватные меры» — Пекин пригрозил ответить Лондону на попытки заманить гонконгцев к себе

28.06 / В Норильске взяли пробу воды после перекачки отходов в тундру

10.08 / ЦИК Белоруссии подвел итоги выборов президента

22.07 / Подлодка «Волхов» завершила ходовые испытания

12.08 / Россия и Финляндия обсудили сроки снятия ограничений по коронавирусу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска