 

Пушков оценил предвыборные обещания Байдена

23.08.2020, 6:08, Новости дня

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал предвыборные обещания кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена, выразив сомнение в их осуществимости.

«Байден обещал в случае избрания [следующим президентом США] покончить с COVID-19, бедностью, изменениями климата и расизмом. Забыл лишь добавить, что обеспечит второе пришествие. Понятно, что эти обещания невыполнимы. Бедность не уйдет, а COVID-19 равнодушен к итогам выборов в США, как и климат. Риторика», – написал Пушков в своем Twitter.

Накануне Байден официально согласился на выдвижение в президенты США от Демократической партии и выступил с программной речью.

Ранее Байдена утвердили кандидатом в президенты США от Демократической партии. Кандидатом в вице-президенты США утверждена сенатор Камала Харрис.



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