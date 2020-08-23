 

Верхнюю палату парламента Японии собрались перевести на «удаленку»

23.08.2020, 5:48, Новости дня

Власти Японии рассматривают возможность перевода работы Палаты советников (верхней палаты парламента) на удаленный режим из-за угрозы заражения законодателей новым коронавирусом, сообщил телеканал NHK.

Телеканал отмечает, что члены Палаты советников уже соблюдают социальную дистанцию, не занимая места вплотную друг к другу, однако для усиления мер предотвращения заражений японские власти начали изучать опыт Испании и Великобритании, где заседания и голосования парламентариев проводились дистанционно, передает ТАСС.

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, достигло 62,7 тыс. человек. Количество летальных исходов составляет 1194.

Напомним, более половины компаний в РФ перешли на удаленную работу из-за коронавируса, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) совместно с НИУ ВШЭ и Microsoft в России.

21 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании удаленной работы. Проект внесли в Госдуму председатель ГД Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Позже Минтруд разъяснил условия перевода работников на «удаленку».



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