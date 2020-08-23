Зеленский представил себя на месте Лукашенко

23.08.2020, 5:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением о том, что бы он сделал, если бы оказался на месте главы Белоруссии Александра Лукашенко.

По словам Зеленского, если бы он оказался на месте Лукашенко, он «определенно» провел бы повторное голосование через месяц и пригласил бы иностранных наблюдателей, передает РИА «Новости».

«Давайте представим, что я уверен в себе, уверен в голосовании людей, что я уверенный в себе человек. Как я могу всех успокоить? Я бы определенно сказал: «Через месяц будет новое голосование. И я буду баллотироваться на новых выборах. Все, кто хочет баллотироваться – вперед!» – сообщил Зеленский в интервью телеканалу Euronews, которое опубликовано на YouTube-канале «Euronews по-русски».

«Если Лукашенко выиграет, он выиграет, если выиграет кто-то другой, то это будет кто-то другой. Но все были бы спокойны, без крови, это было бы справедливо и вошло бы в историю», – добавил украинский президент.

Ранее Украина впервые в истории отозвала посла из Белоруссии.

Напомним, 9 августа после проведения президентских выборов в Белоруссии, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, получил более 80% голосов, по всей стране начались массовые акции протеста. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

14 августа штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

В Евросоюзе и в Европарламенте отказались признавать президентские выборы в Белоруссии как свободными, так и справедливыми, пригрозив введением санкций в отношении ответственных за насилие со стороны силовиков.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков приобрела массовый характер, а ее тон ужесточился.