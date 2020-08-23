Мнение: “Девочка и ОМОН”

23.08.2020, 5:35, Разное

Для иллюстрации и в дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/6115927.html

Про историю с 5-летней девочкой, которая пострадала от ОМОНа.

Стоит отметить, что в эффективной информационной системе, реагирующей на действия оппонентов, такой репортаж должен был появится в тот же день или хотя бы на следующий, а не спустя неделю.

Это просто классика информационного запаздывания, которая показывает неэффективность работы белорусских медийных структур. Текущее отставание на неделю это результат накопившегося за предшествующие годы отставания в информационных технологиях. Перефразируя товарища Сталина, Белоруссии надо пробежать в этом вопросе за год расстояние, которое другие страны проходили за 10 лет, иначе в следующий раз ее сомнут.