Медики перечислили преимущества холодного душа перед горячим

23.08.2020, 4:53, Разное

Польза водных процедур для организма известна людям давно, однако многие спорят о том, какая температура воды является наиболее комфортной и полезной для тела человека. Медики перечислили неоспоримые преимущества холодного душа перед горячим.

Эксперты не отрицают, что купание под потоками теплой воды намного приятнее, но для укрепления здоровья прохладный душ все-же лучше. Есть множество факторов, свидетельствующих в пользу таких закаливающих процедур. Благодаря холодной воде существенно увеличивается метаболизм организма, поскольку он должен эффективнее работать для поддержания стабильной температуры тела. Прохладная вода также помогает организму избавиться от стресса и способствует выработке эндорфинов, еще называемых “гормонами радости”.

Купание в холодной воде благотворно отражается на фигуре. Это связано с повышенной реакцией тела на перепады температур, что дает возможность быстро запустить сжигание лишних калорий. Контрастная водная терапия и погружение в холодную воду помогают улучшить регенерацию и уменьшают усталость после напряженного рабочего дня. Согласно исследованиям, люди, которые начинают свой день с прохладного душа на 29% меньше подвергаются заболеваниям и сезонным атакам вирусов. Иммунитет повышается благодаря улучшению кровообращения, вызванного подобным закаливанием.