Появились данные о скором начале поставок бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» в войска

23.08.2020, 4:48, Новости дня

Серийные поставки новейших бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» в российские войска могут начаться в 2020 году, сообщили в пресс-службе «Ремдизеля» в преддверии форума «Армия-2020».

«Серийное производство защищенного автомобиля К-4386 «Тайфун-ВДВ» должно начаться после присвоения литеры «О1», и, соответственно, прохождения государственных испытаний. В соответствии с планами, поставки машин в серийном облике в Вооруженные силы РФ могут начаться уже в этом (2020 – прим. ВЗГЛЯД) году», – приводит сообщение пресс-службы «Ремдизеля» ТАСС.

В компании уточнили, что броневик завершил цикл госиспытаний и ожидает присвоения литеры «О1».

Напомним, в конце июля командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что в 2020 году авиадесантируемый бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» поступит в Воздушно-десантные войска для проведения опытно-войсковой эксплуатации, а серийные поставки броневиков начнутся с 2021 года.

В январе 2018 года в Минобороны рассказали о преимуществах новейшего броневика для ВДВ, созданного на базе бронеавтомобиля «Тайфун».