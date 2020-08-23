Зеленский о вакцине против COVID-19: Во все очереди мы записаны

23.08.2020, 4:45, Новости дня

Украина “записана во все очереди” за будущей вакциной против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в интервью каналу “Украина 24”, которое вышло 22 августа, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

“Вакцины еще нет ни в какой массовой продаже. Эта история, что все страны договариваются друг с другом, что “мы будем первыми в очереди и вот-вот со дня на день появится вакцина” – все это немножечко слухи. Мы знаем несколько стран, которые почти готовы с вакцинами, но все равно никто не знает четких сроков, когда будет та или иная вакцина передана тебе в страну, когда будет налажено производство… Министерство иностранных дел и Минздрав – все говорят, и, скажем так, во все очереди мы записаны. Но при всем уважении к нашим странам-партнерам, пока это все слова, разработки, обещания”, – сказал Зеленский.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине состоянию на утро 22 августа в Украине подтвержден 102 971 случай COVID-19, из них 2328 – за последние сутки. Умерло 2244 больных коронавирусной инфекцией, вылечилось 51 735.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

По информации Гебрейесуса, всего в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19.