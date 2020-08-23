 

В Греции эвакуировали жителей пяти деревень из-за крупного лесного пожара

23.08.2020, 4:45, Новости дня

Жителей пяти деревень, расположенных в восточной части греческого полуострова Мани, эвакуировали из-за лесных пожаров. Об этом сообщает греческое издание Еkathimerini.

Речь идет о деревнях Вачос, Герма, Дрозопиги, Элеохори и Скамнаки. Пожары остановили движение по дороге Ареополис – Гифио.

К тушению пожара в районе Лангадаса (крупный город в северо-восточной части греческого города Салоники), где пламя сформировало два очага, привлекли более 100 пожарных и 24 машины. Помогали тушить пожары с воздуха четыре самолета и пять вертолетов.

Издание отметило, что муниципальные власти помогали с резервуарами для воды.

22 июля сообщалось о почти 60 лесных пожарах по всей территории Греции. В частности, горели районы города Коринф (регион Пелопоннес, около 80 км юго-западнее Афин). К тушению привлекли пожарную авиацию и почти 50 единиц техники.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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