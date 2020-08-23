 

Глава Всемирной продовольственной программы ООН заявил о риске голода “библейских масштабов” в связи с пандемией COVID-19

23.08.2020, 4:45, Новости дня

Ситуация с недостатком продовольствия в мире после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 может существенно ухудшиться, считает глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли. Об этом он сказал в интервью российскому агентству ТАСС, опубликованном 22 августа.

По его словам, на гуманитарную деятельность в 83 странах для смягчения последствий пандемии организации необходимы $4,9 млрд в ближайшие полгода.

Он сказал, что организация “оказалась перед риском голода библейских масштабов”.

По словам Бисли, в Латинской Америке число голодающих может возрасти на 269%, в Восточной и Центральной Азии – на 135%, в Южной Африке – на 90%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на вечер 22 августа в мире коронавирусом заразилось чуть более 23 млн человек, умерло 800 тыс, выздоровело 14,8 млн пациентов, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий распространение заболевания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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