Мнение: Задержка
23.08.2020, 4:10, Разное
Рейс задержали, в аэропорту как обычно в августе многолюдно. Маски носят от силы процентов 20.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
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23.08.2020, 4:10, Разное
Рейс задержали, в аэропорту как обычно в августе многолюдно. Маски носят от силы процентов 20.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
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