 

Мнение: Задержка

23.08.2020, 4:10, Разное

Рейс задержали, в аэропорту как обычно в августе многолюдно. Маски носят от силы процентов 20.

Источник: Colonel Cassad



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