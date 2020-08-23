Мнение: Что есть элита. И есть ли элита?

23.08.2020, 4:00, Разное

В комментах к предыдущему посту фонтанирует темной жижей (возможно, это нефть) подсознание советских людей, которые, как водится, одновременно ненавидят и преклоняются перед любой “элитарностью”. Главный аргумент возражающих – “но ведь у врачей в Шарите огромный опыт!!” И одновременно – тонны презрения в адрес российских “элитных клиник”, всяких “кремлевок” – “полки паркетные, врачи анкетные” и прочие советские поговорки (естественно, справедливые).

Людям, однако, невдомек, что если в качестве главного критерия взять “опыт”, то… Навального вообще ни в какую Германию везти бы не надо: у нас в стране в любом городе (особенно на фоне произошедшей “оптимизации здравоохранения”), осталось по паре больниц на область, и везде врачи пашут в две смены, обслуживая по сто больных в день. Вот уж где ОПЫТ! Чем не Шарите?

Ах, говорите, “не только в опыте дело”? Нужна еще квалификация? И что еще – неужто еще и врачебный ТАЛАНТ??! Да вы что?! Так ведь в том и проблема “больших производств”: когда работников много, они ВСЕ никак не могут быть гениями, более того – это и не нужно. Ведь задача человека на конвейере – не “выдрючиваться” (как это называется в народных коллективах), а просто стоять и ЕБАШИТЬ. Когда у клиники 130 тысяч только лежачих пациентов (и еще 1 млн. амбулаторно) – у нее (уж извините за грубость) на первый план, как ни крути, выходят количественные показатели. А именно – ПРОЦЕНТ. Не человек, а процент выздровевших. Пять при смерти, один совсем тяжелый; если бросить всех ЛУЧШИХ врачей на этого “тяжелого”, есть шанс его “вытащить” – но тогда можно потерять и парочку из пятерки “при смерти”. А если вести “в плановом режиме” – тяжелый откинет копыта, но “зато” всех пятерых “чуть полегче” можно спасти без проблем. В каком случае процент будет выше? “А? Э! Так-то, дружок. В этом-то все и дело” (В.Высоцкий).

Причем это – нормальная логика производственного процесса, и против нее даже и возразить нечего (два больше одного). Возражение будет у вас только в том случае, если вы – родственник именно того “самого тяжелого”, на которого никто не станет тратить ЭКСТРА-усилия.

В этом, по идее, и должно быть отличие “элитного” от обычного. Так-то ведь – кто сказал, что даже в самых разбитых российских клиниках нет гениальных врачей, которые и над самим доктором Хаусом только посмеются? Они ЕСТЬ. Но только вы их чаще всего не найдете – хотя иногда на такого можно случайно попасть . Да – в обычной массовой клинике. Другое дело, что чаще всего это получается сродни игре в пресловутую “русскую рулетку”, причем в самом жестком ее варианте – пять пуль в барабане боевые, и лишь одна – холостая. Крути барабан, поручик!

Просто Навальный, получается, уехал от одной рулетки к другой: от русской к немецкой. Немецкая, не спорю, лучше (в ней, допустим, в барабане 2 боевых и целых 4 холостых) – но это все равно РУЛЕТКА. А элитарность сама по себе предполагает не “шанс” (повезет – не повезет), а поднятие планки именно СРЕДНЕГО уровня. Грубо говоря – есть клиника Шаритэ, а есть клиника, в которой работают ЛУЧШИЕ (по всем показателям, как цифровым, так и мнению коллег) врачи из клиники Шаритэ. Очевидно, это другая клиника.

Совки в комментах готовы лопнуть, доказывая, что вот такой “другой” клиники не бывает и быть не может, что это “пустые мечты”, что клиники могут быть или как райбольницы, или “блатные” (причем райбольницы лучше, потому что “там хотя бы есть шанс”). Что ж, может быть, может быть… Нельзя недооценивать совковое знание жизни.

Я чего помню – что именно в Шарите лечили мужа Анны Старобинец, писателя Гарроса, от рака. За деньги, собранные “всем миром”. И, как мы знаем, не вылечили.