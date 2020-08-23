Тауэрский мост в Лондоне сломался при разведении

23.08.2020, 3:54, Новости дня

При разведении Тауэрского моста в Лондоне в субботу вечером произошел технический сбой, в результате которого движение автомобилей и пешеходов по переходу было приостановлено, сообщило британское издание The Guardian.

В статье отмечается, что механизм заклинило при разведении моста для пропуска судов по Темзе, в результате крылья моста застряли под разными углами, передает ТАСС.

«Тауэрский мост в настоящее время закрыт для пешеходов и транспорта из-за технической неисправности. Специалисты усиленно работают, чтобы наладить работу моста», – сообщили в полиции Лондона. Через полтора часа мост открыли для пешеходов, при этом водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты проезда.

В июне 2019 года отмечался 125-летний юбилей разводного моста над Темзой, ставшего одной из визитных карточек британской столицы.

Напомним, в мае 2009 года при аварии лифта в одной из башен Тауэрского моста пострадали девять человек.