Мужчину из списка пропавших без вести после протестов в Беларуси нашли мертвым

23.08.2020, 3:50, Разное

Мужчина, который с 12 августа числился пропавшим без вести после протестов в Беларуси, найден мертвым в лесу рядом с Минском. Об этом сообщает «Наша Нива».

Как позже уточнило издание, гражданин был найден повешенным. Поисково-спасательный отряд «Ангел» подтверждает эту информацию, но не называет обстоятельств гибели. Официального подтверждения от властей пока нет.

Тело Никиты Кривцова обнаружили в лесу в Партизанском районе Минска. Мужчине было 28 лет. Семья искала его 10 дней. Связь с ним пропала 12 августа.

Напомним, официально в Беларуси сообщалось о трех погибших во время протестов. Так, 10 августа в Минске около метро«Пушкинская» погиб участник протестов Александр Тарайковский. МВД утверждало, что у него в руках взорвалась граната. Однако Associated Press и «Еврорадио» публиковали кадры, на которых видно, что он упал перед силовиками от ранения в грудную клетку после того, как в мужчину выстрелил один из сотрудников силовых структур. Тарайковского похоронили 15 августа.

11 августа после задержания умер участник протестов Александр Вихор. Ему было 25 лет. Его родные рассказывали, что у него были проблемы с сердцем и требовали возбудить уголовное дело из-за смерти Вихора, подчеркивая, что мужчине вовремя не оказали медицинскую помощь. Вихора похоронили 16 августа.

19 августа стало известно о гибели 43-летнего жителя Бреста Геннадия Шутова. Шутов во время протестов получил огнестрельное ранение в голову. Родственники сообщали, что не могли его найти двое суток, но позже выяснили, что мужчину доставили сначала в Брестскую областную больницу, затем его вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск в бессознательном состоянии. Позже ему диагностировали открытое проникающее огнестрельное ранение черепа, ушиб — размозжение головного мозга, многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание.

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Напомним, ЦИК Беларуси на прошлой неделе окончательно объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов. При этом неофициальные экзит-полы и данные протоколов УИК показывают победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Сразу после выборов в Беларуси, которые прошли 9 августа, начались массовые акции протеста, в ходе которых сотрудники силовых структур жестоко задерживали и избивали протестующих. Тихановская была вынуждена уехать в Литву из-за угроз со стороны действующих властей.

ОБНОВЛЕНО

Пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила Onliner, что тело мужчины нашли 22 августа в 14:00 повешенным на дереве в районе улицы Парниковой.