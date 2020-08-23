Мнение: Письмо: “Стала аддиктом имиджа”

23.08.2020, 3:35, Разное

Это чудо сами разбирайте.

guy_foxes

Добрый день, уважаемая Эволюция.

Помогите, пожалуйста, с имиджем.

Ссылка на альбом с моими фотографиями: https://guy-foxes.livejournal.com/photo/album/518/

Я определила себя, как ДЖМ, но я сомневаюсь, что может получится ДЖМ с ростом полтора метра.И в 16 лет.

Раньше считала, что красота – удел тупых клуш, а я-то умная, мне такого не надо.

На этой фотографии я два года назад. Хотела сделать что-то вроде Глины: чтоб сердито и ярко, но получилось… так себе: лицо пельменем,дурацкая рубашка с котиками, броская помада и блонд. И хамоватое поведение.

За поведение мне всем классом тогда надавали под попу, и я почувствовала вкус бойкота.После переезда в Германию решила, что надо быть посговорчивее, и принялась строить образ душки. Только душка получилась с душком: Выскочка, Ученица, Училка, и все это – щедро приправленное Кривлякой. В тот же период я сильно похудела до сорока кг, сидя на снэках, что аукнулось прыщами и неприятностями с ЖКТ. Потом я втащила Д. в отношения, и баги начали расти еще активнее, а я начала одеваться еще ярче и пестрее. Но потом он бросил меня, и на внешний вид я окончательно забила. Тогда у меня вообще не было сил,и единственного повода следить за собой больше не было.

Но вот меня перевели в нормальный класс (до этого я училась в классе для приезжих, в котором мы занимались только тем, что учили немецкий), и повод следить за собой снова появился: надо было завести отношения со всеми, подружиться. Но получалось не очень: с ресурсом Дружбы у меня всегда все было плохо. Тогда я решила хотя бы сейчас заняться имиджем, чтобы расположить к себе людей.

Тонны макияжа, светлые наряды, нервные и напряженные улыбки. Стыдные ситуации,погружение в одиночество, ощущение себя неудачницей, потому что так оно и есть. И все по новой. Однажды даже наорала на маму, потому что не позволила мне накраситься, потому что надо было спешить. До сих пор стыдно.

В общем, я стала аддиктом имиджа.

Но из одноклассников ничего нельзя было выбить. На меня совсем перестали обращать внимание. Или не хотели.

А потом настало лето. И я взялась за имидж.

Сначала было сложно доказать себе, что оверсайз толстовки -не для меня, как и яркие кофточки. Я считала свой нос просто курносым, на фоне маленьких глаз и узких губ. И если против образа СЖМ и ДЖД, как и СЖД я ничего не имела, то сама мысль, о том, что я ДЖМ, просто отвращала сама по себе. Все образы я примеряла по очереди, но ни один не подошел.

Но потом я просто вгляделась в зеркало и постаралась принять то, что вижу. Внутренний стилист подсказывает образ спокойной, деловитой бизнес-вумен. Но я не уверена, что он мне подойдет. Или просто не хочу быть уверена?

С уважением, А.