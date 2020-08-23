Россия разжигает ненависть в оккупированном Крыму на религиозной почве – представительство Украины при ООН

23.08.2020, 3:25, Новости дня

Россия разжигает ненависть в аннексированном Крыму на почве религии. Об этом 22 августа в Facebook заявило постоянное представительство Украины при ООН.

В дипмиссии отметили, что в аннексированном Крыму десятки людей лишены свободы за свои религиозные убеждения.

“Члены мусульманской общины преследуются и притесняются. Практически уничтожена Православная церковь Украины, захвачен главный украинский храм Святых Владимира и Ольги в Симферополе. Россия как страна-оккупант проводит широкомасштабную информационную пропаганду с целью разжигания ненавистнических высказываний в отношении религиозных, этнических и социальных групп в Крыму”, – говорится в заявлении.

Today we mark International Day Commemorating Victims of Acts of Violence based on Religion or Belief introduced by the… Posted by Постійне представництво України при ООН / Perm Mission of Ukraine to the UN on Laupäev, 22. august 2020

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.