Ученые работают над новым методом, который поможет устранить симптомы астмы

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23.08.2020, 3:24, Новости дня

Как сообщают специалисты, результаты их нового исследования могут проложить путь к новому методу лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких.

Результаты исследования определяют новый класс лекарств, которые на животных моделях обращают вспять симптомы астмы. Обнаружилось, что эффекты от препаратов при нанесении на образцы легких, которые были получены от людей-доноров, и на модели животных были одинаковыми.

По мнению специалистов, такие объединенные результаты дают новую надежду на то, что в будущем подобные препараты могут предоставить новые лекарства от воспалительных заболеваний легких у человека.



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