 

Мнение: Хоббичий “mathom”

23.08.2020, 3:15, Разное

между тем Ольга Гурфова совершила гениальное открытие, предположив, что исконно русское слово "хрунье" идеально подходит для перевода толкиеновского новояза "mathom" (на хоббитском: название бесполезной, лишней вещи, предназначенной для для подарков)

для справки:
mathom – хоббитское название бесполезной, лишней вещи для подарков. Музей этих вещей.

  • Английское "mathom" не переводится у К&К (мэтем), Г&Г (маттом) и Н (метом). Все остальные стараются придать этому странному хоббитскому слову "говорящее" звучание:

  • мусом (М&К) – кажется, наиболее удачный вариант.

  • мутень (В) – а этот мне абсолютно не нравится.

  • сдача (ВАМ) – обожаю ВАМ, но многие варианты перевода у нее мне не нравятся.

Название того места (дома, музея), где хранятся mathom'ы:

  • мэтемушник (К&К),

  • Мутень-Хоромина (В),

  • Дом сдачи (ВАМ),

  • Мусомный Амбар (М&К),

  • Маттом Дом (Г&Г),

  • дом метомов (Н).  Источник: https://vs-mania.livejournal.com/31664.html

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  • хруны м. мн. хруньё ср. собират. кур. моск . руз. истасканная одежда , отрепье , лохмотья , рубище , ветошь . Хрунник, -ница, оборванец , лохмотник . Хрунить, реветь , плакать , рюмить , распустить хруни

Источник: Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля

Источник: Шакко



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