Мнение: Хоббичий “mathom”

23.08.2020, 3:15, Разное

между тем Ольга Гурфова совершила гениальное открытие, предположив, что исконно русское слово "хрунье" идеально подходит для перевода толкиеновского новояза "mathom" (на хоббитском: название бесполезной, лишней вещи, предназначенной для для подарков)

для справки:

mathom – хоббитское название бесполезной, лишней вещи для подарков. Музей этих вещей.

Английское "mathom" не переводится у К&К (мэтем), Г&Г (маттом) и Н (метом). Все остальные стараются придать этому странному хоббитскому слову "говорящее" звучание:

мусом (М&К) – кажется, наиболее удачный вариант.

мутень (В) – а этот мне абсолютно не нравится.

сдача (ВАМ) – обожаю ВАМ, но многие варианты перевода у нее мне не нравятся.

Название того места (дома, музея), где хранятся mathom'ы:

мэтемушник (К&К),

Мутень-Хоромина (В),

Дом сдачи (ВАМ),

Мусомный Амбар (М&К),

Маттом Дом (Г&Г),

дом метомов (Н). Источник: https://vs-mania.livejournal.com/31664.html

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хруны м. мн. хруньё ср. собират. кур. моск . руз. истасканная одежда , отрепье , лохмотья , рубище , ветошь . Хрунник, -ница, оборванец , лохмотник . Хрунить, реветь , плакать , рюмить , распустить хруни

Источник: Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля