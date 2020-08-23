Мнение: Золото Путина

23.08.2020, 3:10, Разное

Почти незаметно для мировой общественности президент Путин осуществил широкомасштабное увеличение золотых запасов России. Эта крупнейшая за десятилетия глобальная спекуляция золотом, похоже, достигла своей цели. Рост цен на благородный металл обеспечил Путину многомиллиардный подарок к 20-летию прихода к власти, при этом разгорающийся торговый конфликт между США и Китаем ему только на руку. Таков вкратце основной посыл статьи на портале немецкого информационного телеканала n-tv, вышедшей под рубрикой "Человек недели".

Как бы можно порадоваться за гений руководства, но есть вопрос, который никак не освещен в панегирике немцев. Идет ли речь о физическом золоте или о неких депозитарных расписках, номинированных в нем. Вопрос непраздный, так как физическое золото в чужом хранилище – штука специфическая. Отдать, конечно, должны, если что. Но не обязаны, и отдадут ли – вопрос отдельный. И кому, кстати, отдадут?

Расписки ликвидны, пока их покупают. Но те же США без проблем налево и направо вводят санкции, с которыми мало кто хочет связываться. И если будет принято решение о наложении санкций с операциями по бумагам с российским золотом – то считай, что его у вас нет. А вот на физическое золото, лежащее в российском хранилище, такие санкции вводить бесперспективно.

Поэтому и вопрос – где оно на самом деле. И если оно где-то "там", то скупка золота может больше напоминать его вывоз в преддверии неприятных событий. Если власть рухнет, то новый режим останется с бумажками, а старый режим – с золотом. Было "золото партии", которое легло в основу целого ряда нынешних миллиардных состояний, потом появится "золото Путина". Если это сработало тогда, то почему не сработает сейчас?