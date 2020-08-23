Мнение: О враге Путина №1

23.08.2020, 2:57, Разное



Фото © Reuters.

Нет, это не оппозиционер Алексей Навальный, при всём к нему уважении. Он и прежде-то не был грозным соперником Владимира Путина – скорее, симулякром. А теперь, вырванный из лап «кровавого режима», находящийся в надёжных руках немецких врачей, Режиму™ особенно никак не угрожает.

Враг же, напротив, не дремлет и активизировался особенно сильно в эти дни.

На заглавном фото – Джо Байден, бывшей вице-президент #США и нынешний кандидат в президенты. Выступая с предвыборной речью на конгрессе американской Демпартии – последнем формальном этапе перед решающей схваткой за Белый дом, – он расставил все точки над i сразу. Решительно и бескомпромиссно. Во внешней политике – тоже.

«Когда я стану президентом, я буду поддерживать наших союзников и друзей. Я ясно дам понять нашим противникам, что времена заигрываний с диктаторами прошли, – заявил будущий 46-й (если не произойдёт чуда) глава Овального кабинета на Пенсильвания-авеню, 1600. – Я обещаю вам, став президентом, я буду защищать Америку. Я буду защищать её от любой атаки. Видимой и невидимой. Всегда. Всё время… При президенте Байдене #Америка не будет смотреть сквозь пальцы на то, что Москва назначает вознаграждение за головы американских солдат. Я также не буду мириться с иностранным вмешательством в самое святое демократическое действие — в наши выборы».

Здесь каждая фраза – не в бровь, а в глаз по российскому президенту Владимиру #Путин­у. Кандидат в президенты ясно дал понять Кремль, что никто не забыт и ничто не забыто. Что отместка за четырёхлетней давности позор демократов и Хиллари Клинтон обязательно прилетит , и скоро. Что Штаты будут использовать всю свою мощь, чтобы противодействовать России на всех направлениях внешней политики.

Возможно, это что-то #личное… Но не важно. Важнее то, что эти угрозы – реальность. Что будущий президент США своего российского визави ощущает именно врагом, противником, человеком с прямо противоположными ценностями.

В недавней истории Соединённых Штатов уже был один пример того, что может сделать глава Белого дома, движимый и национальными интересами, и личной местью. Саддам Хусейн продержался в итоге недолго и плохо кончил.

Конечно, ни один американский политик, даже с деменцией и альцгеймером, не будет напрямую угрожать военной силой ядерной державе. Но в его распоряжении достаточно рычагов, помимо Пентагона. Особенно в части экономики: гегемония доллара открывает здесь вообще безграничные возможности.

Может ли что-то помешать Джо Байдену взять реванш за поражение Хиллари Клинтон? Только Провидение. Потому что вот этого – «5 миллионов американцев заражены covid-19. Более 170.000 американцев погибло. Более 50 миллионов людей потеряли работу. Более 10 миллионов людей потеряют медицинскую страховку. Почти каждый шестой бизнес закрылся в этом году» – Дональд #Трамп не сможет парировать даже при всём желании. Нужно быть ослом, чтобы проиграть Белый дом при таких раскладах. И никакое российское вмешательство уже не поможет

Получается, Владимиру Путину пора приготовиться?