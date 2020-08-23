Макфол – Трамп безразличен к демократии и благожелателен к Путину

23.08.2020, 2:55, Новости дня

Президент США Дональд Трамп не только безразличен к демократии, но и благожелательно настроен к «автократу» Путину и даже оправдывает его, заявил в интервью MSNBC бывший американский посол Майкл Макфол. Кроме того, экс-дипломат посетовал на то, что глава Белого дома также демонстрирует моральное равенство между Соединёнными Штатами и путинской Россией.

Знаете, создаётся такое ощущение, что всё действительно плохо. Получается так, будто перспективы у демократии могут ещё ухудшиться. У нас сложилась определённая ситуация в Белоруссии. И вот поговаривают, что всё это (события в Белоруссия и ситуация с Навальным. — ИноТВ) может быть связано, ведь Навальный, как вам известно, очень активно поддерживал протестующих в Минске. Что вы думаете на этот счёт?

МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в России: Повторюсь, я не могу связать всё воедино. Я не знаю. И, возможно, мы никогда не узнаем. Но мне известно следующее: в мире есть добро и зло. На протяжении многих лет и десятилетий американцы — демократы и республиканцы — стояли на стороне добра против зла. И злонамеренным людям, автократам, приходилось об этом думать.



Прямо сейчас, Чак, меня тревожит то, что наш голос отсутствует. Нас там нет. Госсекретарь Помпео едет в Прагу, чтобы произнести речь о свободе в Европе и ни разу не упоминает Белоруссию. В то же самое время президент Трамп не только безразличен к демократии, но и благожелательно настроен к автократу Путину и даже оправдывает его. Он демонстрирует моральное равенство между Соединёнными Штатами Америки и путинской Россией.



А когда вы так поступаете, то сознательно или несознательно вы потакаете подобному поведению. И я лишь надеюсь на то, что мы вновь сможем оказаться на правильной стороне истории. В этом противостоянии добра и зла мы должны быть на стороне добра.

Дата выхода в эфир 20 августа 2020 года.