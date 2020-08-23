 

Мнение: Стрелять без предупреждения.

23.08.2020, 2:50, Разное

Лукашенко отдал распоряжение стрелять без предупреждения при попытках нелегального пересечения государственной границы Белоруссии. Помимо этого на встрече с военными было много слов про угрозу майдана и агрессию Запада.

Польша сегодня открестилась о планов захапать кусок Белоруссии, но польские флаги на митингах в Гродно как бы намекали, ну а в соц.сетях, где Poland Strong, шкуру не убитой Белоруссии как обычно делят адепты Речи Посполитой 2.0

Источник: Colonel Cassad



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