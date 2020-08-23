 

Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США в Луизиане

23.08.2020, 2:48, Новости дня

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст подал заявку в штате Луизиана для участия в выборах президента США, сообщил местный новостной портал Nola.

Как указывает портал, в Луизиане, в отличие от многих других штатов, от независимых кандидатов не требуется сбора тысячей подписей для внесения его имени в бюллетень. Вместо этого кандидат может заплатить регистрационный сбор в размере 500 долларов, передает РИА «Новости».

Кроме Уэста заявку на участие в выборах президента США в Луизиане подали еще 10 независимых кандидатов.

Напомним, 5 июля Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США. Позже он выбрал кандидата в вице-президенты Соединенных Штатов.

16 июля рэпер заполнил документы, чтобы официально претендовать на высший государственный пост в США в штате Оклахома. 28 июля Канье Уэст подал документы на регистрацию независимым кандидатом в президенты США в штате Нью-Джерси.

Президент США Дональд Трамп поддержал решение Уэста баллотироваться в президенты.

Очередные выборы президента США, как ожидается, состоятся 3 ноября.



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