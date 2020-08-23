Мнение: Нот бэд!

23.08.2020, 2:40, Разное

О, вот это классно! Не являюсь таким уж большим поклонником Бэд Комедиана (он для меня всегда был малость “красноват”) – но в этот раз к нему никаких вопросов от слова совсем; он безусловно уважил старика, то есть меня. Несмотря на традиционно ерническую манеру подачи, этот его ролик – четкий, аргументированный, исторически обоснованный выпад в сторону даже не столько Эрнста и его гоп-компании, сколько вообще в адрес всех любителей “французской булки”, и особенно – ее “хруста”.

Попросту говоря – мы имеем, наконец, изложенную современными средствами атаку Модерна на свежеформируемый культ российского царизма и вообще “России, которую мы потеряли”; на культ, от которого давно тошнит, поскольку, как ни крути, это тот же самый культ садизма и рабства, только “вид сбоку”. Сталинисты и монархисты, при всем их как бы полярном различии, на самом деле – люди одного и того же психического склада, а именно – некрофилы.

Стадам не нужен дар свободы,

Их должно резать или стричь,

Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками да бич –

как говорил современник декабристов А.С.Пушкин.

Поэтому смотреть, как неистовый Бэд, что называется, “на богатом фактическом материале” крушит всю эту невыносимо благостную сусальную мифологию про “батюшек царей” и “прекрасных кавалергардов в белых лосинах”, окруженных “преданным народцем” – очень приятно. Бэд, жги! Мочи белопузую сволочь!

Параллельно хорошо показано, до чего ж мерзейший, а главное, ПОДЛЫЙ фильм сняли Максимов-Эрнст и примкнувшие к ним еще какие-то идиоты и подлецы. Тьфу. Я прям перекрестился, что не пошел в кинотеатр – мог там впасть в неконтролируемую ярость.

И ведь Эрнст по-своему последователен – он, просто на другом материале, продолжает традицию “переписывания истории” силами своего канала: чтобы подлецы и припособленцы побеждали и были “хорошими”, а романтики и благородные люди были осмеяны и освистаны. Первым его опытом в этом плане стало “продолжение” (на самом деле – перечеркивание) “Иронии судьбы”; теперь вот и до декабристов добрался.

“Смотрите, дети, на него:

Как он угрюм, и нищ, и бледен.

Смотрите, как он наг и беден,

Как презирают все его!!”

Это Эрнст – про декабристов. Само стихотворение Лермонтова называется “Пророк”.

Давайте этот ролик своим детям – он хороший антидот от всего того маразма, которым их потчуют в школах. Впрочем, можете и не давать – дети его сами найдут и посмотрят, хе-хе.