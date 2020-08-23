Поветкин стал временным чемпионом мира WBC в супертяжелом весе

23.08.2020, 2:08, Новости дня

Россиянин Александр Поветкин в пятом раунде одержал победу нокаутом над Диллианом Уайтом в 12-раундовом поединке в британском Брентвуде, завоевав временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

На кону поединка также был бриллиантовый пояс WBC. Временный титул позволит Поветкину провести поединок с действующим чемпионом мира WBC, которым является британец Тайсон Фьюри. У Фьюри на декабрь запланирован бой с американцем Деонтеем Уайлдером. Россиянин встретится с победителем поединка между Фьюри и Уайлдером, передает ТАСС.

Поветкин во второй раз получит шанс побороться за титул чемпиона мира после расставания с поясом Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым он владел с 2011 по 2013 год и который потерял после поражения от украинца Владимира Кличко решением судей. В 2018 году житель России провел бой с британцем Энтони Джошуа за три пояса чемпиона мира по престижным версиям, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. С тех пор Поветкин выиграл у британца Хьюи Фьюри и свел к ничьей поединок с американцем Майклом Хантером. Всего в активе 40-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.

32-летний Уайт не сумел впервые защитить титул временного чемпиона мира WBC, который завоевал в июне прошлого года, победив колумбийца Оскара Риваса решением судей. Британец известен победой на любительском ринге над нынешним чемпионом мира среди профессионалов Джошуа, который взял реванш в профи в 2015 году, победив техническим нокаутом в седьмом раунде. Уайт поражением от Поветкина прервал серию из 11 побед. Всего в его послужном списке 27 побед (18 нокаутом), два поражения.

Напомним, в сентябре минувшего года Поветкин одержал в Лондоне победу над британцем Хьюи Фьюри – двоюродным братом Тайсона Фьюри.