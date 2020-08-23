Полиция в Одессе сообщила о минировали Потемкинской лестницы и парка Шевченко
23.08.2020, 2:05, Новости дня
Сегодня вечером в Одессе аноним написал на электронную почту полиции города о минировании Потемкинской лестницы. Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции Украины в Одесской области.
На место происшествия выехали взрывотехники управления и кинологи. По состоянию на 21.30 Потемкинскую лестницу проверили, взрывоопасных предметов не обнаружили.
После этого правоохранители отправились в парк имени Шевченко проверять второе сообщение о минировании.
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