 

Полиция в Одессе сообщила о минировали Потемкинской лестницы и парка Шевченко

23.08.2020, 2:05, Новости дня

Сегодня вечером в Одессе аноним написал на электронную почту полиции города о минировании Потемкинской лестницы. Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции Украины в Одесской области.

На место происшествия выехали взрывотехники управления и кинологи. По состоянию на 21.30 Потемкинскую лестницу проверили, взрывоопасных предметов не обнаружили.

После этого правоохранители отправились в парк имени Шевченко проверять второе сообщение о минировании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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