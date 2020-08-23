Джапарова рассказала о шагах по сохранению украинской церкви в Крыму

23.08.2020, 2:05, Новости дня

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова 22 августа рассказала в эфире “Радіо Свобода” о совместных шагах Министерства иностранных дел (МИД) Украины и Православной церкви Украины (ПЦУ) по сохранению украинской церкви в аннексированном Крыму.

“Это инструмент публичности. Возможно, скептикам он кажется неэффективным, но сегодня, я считаю, является одним из главных. И мы договорились с Климентом (архиепископом Симферопольским и Крымским Православной церкви Украины) об определенных практических шагах, как мы будем двигаться. Мы пригласили присоединиться к платформе международного действия, которая ставит цель освободить политических заключенных. И мы получили согласие. Мы договорились по некоторым мероприятиям в рамках международных организаций, цель которых – донести до партнеров, что происходит с давлением на ПЦУ”, – сказала Джапарова.

В марте 2019 года “министерство имущественных и земельных отношений Крыма” подало иск с требованием досрочного расторжения договора аренды здания, где находится единственный в Симферополе храм ПЦУ – собор Владимира и Ольги. 28 июня “арбитражный суд” оккупированного полуострова удовлетворил иск властей.

В июле архиепископ ПЦУ Климент рассказывал, что имущество храма “разграблено и разломано”. Епархия просила апелляционный “суд” отменить решение первой инстанции.

В ноябре 2019 года подконтрольный России Евпаторийский городской суд обязал Православную церковь Украины снести храм в Евпатории. Представительство президента Украины в АР Крым осудило это постановление.

В апреле 2020 года в МИД Украины отмечали, что оккупационная власть в Крыму продолжает систематические гонения религиозных общин Православной церкви Украины на территории полуострова.

4 августа Верховный суд РФ отказался пересмотреть решение о выселении общины Православной церкви Украины из кафедрального собора в оккупированном Симферополе. Представительство президента Украины в Крыму осудило это решение.