 

Джо Байдена уличили в плагиате

23.08.2020, 2:05, Новости дня

Произнесенные кандидатом от Демократической партии США Джо Байденом слова в заключении речи на съезде партии в четверг, 20 августа, практически полностью повторяют фразу канадского политика Джека Лэйтона. Об этом сообщило американское издание Washington Examiner. 

Завершая речь, Байден сказал: “Любовь сильнее ненависти. Надежда сильнее страха. Свет сильнее тьмы”.

В этой фразе американские СМИ усмотрели прямую аналогию со словами из предсмертной записки главы левой канадской Новой демократической партии Джека Лэйтона. Похожие слова он написал в 2011 году.

“Друзья мои, любовь лучше гнева. Надежда лучше, чем страх. Оптимизм лучше отчаяния”, – сказано в строках Лэйтона.

Корреспондент CBC Александр Панетта указал на сходство в Twitter.

A number of Canadians are struck by the similar parting words of Biden’s speech to the final words of Jack Layton’s farewell letter before his death. pic.twitter.com/pvd80XtoHF

— Alexander Panetta (@Alex_Panetta) August 21, 2020

Издание отметило, что это уже не первая ситуация, когда Байдена уличили в плагиате чужой речи. Так, во время президентской кампании в 1988 году его обвинили в заимствовании речи лидера британской лейбористской партии Нила Киннока. На съезде демократов в Калифорнии в 1987 году Байден сказал аудитории о “призвании каждого поколения американцев”. Эту же фразу использовал Джон Кеннеди в своей инаугурационной речи 1961 года.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Согласно социологическим опросам, Байден опережает Трампа в президентском рейтинге.

Демократическая партия США официально выдвинула Байдена кандидатом в президенты 19 августа.

Основная борьба за Белый дом традиционно ведется между кандидатами от двух крупнейших политических сил Штатов – Демократической и Республиканской партий. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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