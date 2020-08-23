Против агрессивного вида рака эффективен новый метод активации иммунной системы

23.08.2020, 2:00, Новости дня

Американскими учеными была обнаружена молекула, активирующая белок, который усиливает иммунную реакцию организма на инфекции и рак. Во время испытаний на грызунах обнаружилось, что она эффективно подавляет рост агрессивной формы меланомы, а также предотвращает метастазы.

Учеными были проанализированы несколько молекул, которые способны циркулировать в крови и бороться с раком систематически. Специалисты выбрали и модифицировали одну из них. Это помогло экспертам обнаружить, что регулярные инъекции существенно сокращали рост агрессивной формы меланомы у животных и предотвращали метастазы.

Выяснилось, что синтезированный учеными активатор STING индуцирует те же изменения в белке. Новое открытие повышает шансы на создание препарата, который активирует STING и подавляет раковые клетки и инфекционные заболевания.