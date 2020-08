Читаешь и сердце переполняется ГОРДОСТЬЮ за страну!

Эпиграф

Рабинович сидит на скамейке в парке и читает антисемитскую газету .



Его друг возмущенно говорит:



– Нашел что читать. Лучше бы израильские новости читал.



– Ну уж нет. Открой эти израильские новости – антисемитизм, арабы, погромы, катастрофы, еврейский народ ассимилируется и исчезает… Всё плохо. А здесь – красота.. Евреи владеют всеми банками, евреи владеют всеми СМИ, евреи богатые и могущественные, евреи правят миром. Еврейские агенты везде. Евреи стоят за всеми событиями. И такая гордость за наш народ появляется….



Уж лучше читать хорошие новости.

The Strategic Aphasia of Another American “Reset” With Russia

Стратегическая афазия* новой американской «перезагрузки» в отношениях с Россией

* Примечание переводчика: вообще-то “афазия – это нарушение уже сформировавшейся речи в результате повреждения мозга. При этом у человека могут нарушаться говорение, понимание чужой речи, чтение, письмо”.



В каком смысле использовано слово “афазия” в данной статье совершенно непонятно. Подозреваю, что автор “слышал звон, да не знает откуда он” и, решив блеснуть эрудицией, использовал это слово в значении “повреждение мозга”.



Думаю ему можно простить эту ошибку, тем более что чтение самой статьи доставляет немало удовольствия )))

Posted on Aug 18, 2020

Российская «Федерация» – самая большая страна на планете, но она не предлагает миру ничего (кроме нефти и газа), будь то товары, услуги, человеческий капитал или инновации. Её экономика меньше, чем рыночная капитализация одной только американской компании – Apple. Однако в одиночку, с населением, составляющим половину населения Соединенных Штатов, Путин подтолкнул всю «западную демократию» к самому краю пропасти.

Роль Украины в создании условий для распада СССР, ее размеры и положение как крупнейшей европейской страны и сдача третьего по величине ядерного арсенала в мире не повлияли должным образом на сонный Запад. Достаточно предсказуемо, Путин использовал свое вторжение и аннексию украинской территории в 2014 году как точку опоры, чтобы полностью перевернуть, поставить “«с ног на голову» и международный порядок и структуру глобальной безопасности, сложившиеся после Второй мировой войны.

Его международное хищничество было просто ошеломляющим:

принятие концепции первого ядерного удара («Да, для мира это будет глобальная катастрофа, но зачем нам мир без России?»);

угроза нового кубинского ракетного кризиса;

совершение зверств, военных преступлений и преступлений против человечности на Украине и в Сирии;

безумное наращивание своего боевого потенциала в области биохимии и ядерного оружия, полный разрыв международных договоров и соглашений;

вооружение, продвижение и пропаганда международного терроризма через своих прокси, включая «Хезболлу», «Аль-Каиду» и ИГИЛ;

вооружение Талибана и выплата вознаграждений за убийство американских и союзных войск в Афганистане;

подрыв, коррумпирование и ассимиляция средств массовой информации, академических кругов, политиков и аналитических центров, а также юристов, директоров школ, агентов по недвижимости, строителей яхт, лоббистов и консультантов по инвестициям пока еще свободного мира;

претензии на Арктику;

захват судов и моряков в открытом море;

убийство 283 пассажиров и 15 членов экипажа MH-17;

циничное размещение агентов разведки в странах НАТО под прикрытием предполагаемой гуманитарной помощи при пандемии;

развращение всей западной экономики и финансовых институтов и отмывание более триллиона долларов грязных денег, включая открытие банка в Венгрии, члене НАТО и ЕС, в качестве прикрытия для шпионажа;

обеспечение военизированной подготовки крайне правых Шарлоттсвилля;

выдавая себя за ИГИЛ, угрозы убить семьи американских военных или запугивание семей пилотов НАТО .

позволение основателю базирующейся в США боевой неонацистской группировки руководить операциями из России;

размещение ядерных бомбардировщиков в Венесуэле, а также войск и российских военных кораблей с военной техникой, в Гаване;

подписание более 90 соглашений с 73 различными странами и международными организациями, укрепляющих его глобальное хищничество и проникновение в Африку и Латинскую Америку;

убийства критиков и их ближайшего окружения в РФ и за рубежом, организация государственного переворота с целью убить действующего премьер – министра Черногории («Те, кто капает куда-то яд, сами его и проглотят в конце концов, сами этим ядом и отравятся»);

организация убийственных акустических атак на наших дипломатов в Гаване;

увеличение количества попыток провокационного и опасного облета наших кораблей и самолетов в международных водах и воздушном пространстве;

использование энергетического принуждения, агитации и эксплуатации групп и движений окружающей среды в качестве прикрытия для саботажа энергетической независимости нескольких стран;

И, конечно же, Путин взломал саму Америку, которая сегодня терпит бедствие беспрецедентных масштабов.

Наконец, «103 внешнеполитических эксперта» в США подписались под статьей «Пора переосмыслить нашу политику в отношении России», опубликованной журналом «Политико» в номере от 5 августа.

Наконец-то реальность начала доходить до сознания с призывом «изменить наш текущий курс» в отношениях с Россией. В конце концов, «было бы неразумно думать, что у нас нет другого выбора, кроме как придерживаться текущей политики. Мы должны вести дела с Россией с такой, какая она есть, а не с такой, какой нам хотелось бы чтобы она была». Но нет. “103 эксперта призывают к очередной обманчивой «перезагрузке» с Россией, заявляя о необходимости «сотрудничества», «создания новых мер доверия» и «перевода отношений на более конструктивный путь».

Среди подписавших – такие знаменитости, как Джордж Биб, бывший директор ЦРУ по России, генерал Чарльз Бойд, заместитель главнокомандующего европейского командования США в 1992-96 годах, бывшие послы и сотрудники Совета национальной безопасности, ученые. Одной из главных подписантов является Фиона Хилл, участница процедуры импичмента Трампа.

В другом месте я писал, что, несмотря на ее честные, откровенные показания в Конгрессе, Хилл неоднократно и прискорбно ошибалась в своих суждениях о Путине. (Помимо всего прочего, она, как перспективная сотрудница вашингтонского престижного Института Брукингса, была отмечена Путиным чтобы присоединиться к небольшой группе западных влиятельных фигур на интервью с ним в его официальной резиденции. Его месседж был опубликован Хилл в 2004 году в обзорной статье NYTimes, «Перестаньте обвинять Путина и начните ему помогать». Но дело в том, что она не слишком искушенный и проницательный почтальон. В этом-то всё и дело).

Каким бы ни было название, «перезагрузка» в отношении РФ – это громкий призыв к групповому объятию через дыру в памяти. Не зря авторы старательно обходят слово «перезагрузка». Америка “подарила” свою предыдущую «перезагрузку» всего через несколько месяцев после вторжения Путина в Грузию в 2008 году, когда госсекретарь Клинтон преподнесла печально известную красную кнопку «перезагрузки» министру иностранных дел Лаврову в Женеве в марте 2009 года. Наш неправильный перевод этого термина на русский язык («перегрузка» вместо «перезагрузка»), наша неспособность сделать даже самое элементарное правильно, остается симптомом всего нашего мышления. Это была, замаскированная под дружелюбие, передача нашей безопасности на аутсорсинг в Россию. Перезагрузка не совсем удалась, став ядерным пусковым кодом для хищного мозга Путина.

Перезагрузке предшествовали вторжение и частичная оккупация Россией Молдовы в 1992 году, которая (как и в случае с Грузией, захваченной Россией в 2008 году) продолжается и по сей день. Вот что я писал о перезагрузке” ранее в этом году:

«Мы гарантировали РФ место СССР в Совете Безопасности ООН, включили Россию во Всемирный банк, Международный валютный фонд и множество других организаций. , , Бывший министр иностранных дел РФ Андрей Козырев отверг жалобы Путина на то, что его «унижают»: «эти «унижения» – всего лишь мифы и ложь, удобные для сегодняшнего Кремля».

Точно такой же “песней сирены” Путина являются его слова о том, что РФ чувствует себя «окруженной», «находящейся под угрозой», «незащищенной» и «нелюбимой». (Это говорит самая большая страна в мире, типичное террористическое государство, которое сетует на то, что с ним «обращаются как с неудачником» – не слышен ли здесь старый рефрен нацистской Германии?) »

В 1997 году (до Путина) президент Клинтон убедил членов Большой семерки принять Россию как равную, это произошло в тот самый год, когда Москва опубликовала обновленный план подрыва Запада. Мы зевнули.

Три предыдущих поколения, наши “перезагрузки” воплощались в эфемерном “духе” Хельсинки в 1975 году, “духе” Глассборо в 1967 году, “духе” Кэмп-Дэвида в 1959 году и “духе” Женевы в 1955 году. Каждый из них шагал по трупу реальности, вознаграждая за агрессию и гарантируя еще больше.

Первоначальной перезагрузкой, конечно же, было дипломатическое признание США СССР 16 ноября 1933 года, приветствие “Великого Солнца” в рядах праведников. Это было в тот самый момент, когда Москва, морила Украину голодом чтобы подчинить её себе и обеспечить тем самым жизнеспособность СССР со всеми его глобальными последствиями. Подтверждение независимости Украины в 1991 году привело к падению этой чудовищной системы, а сегодня ее символика геноцида – “Серп и Молот” приветствуется на Западе как модное явление. При этом 103 эксперта сводят семилетнюю войну РФ против Украины к «кризису», когда даже дипломатические меры Америки критикуются как чрезмерные.

Еще вчера мы были счастливы сэкономить доллар на сковороде из Китая, и нас совершенно не волновали жесточайшие репрессии и массовые убийства, совершаемые его коммунистическим режимом. А кого волновали преследования Китаем мусульманского меньшинства, и кто вообще о них знал? В конце концов, бизнес есть бизнес.

Но в мгновение ока Covid 19 доказал, что призывы профессоров экономики «открыть Китай» неуместны. Те “солнечные дни” сменились мраком природного бедствия и стратегические размышления Генри Киссинджера того “прекрасного времени” о «свободном предпринимательстве» и «торговой нормализации» потеряли свою благородную патину Лиги плюща. Очевидно, мы не многому научились из нашей массовой передачи капитала и технологий, которые заложили экономическую основу СССР, а затем поддерживали и обеспечивали его жизнь в течение двух поколений, пока Москва вела войну против Великого Сатаны. Это было почти катастрофой.

В отличие от немедленного отождествления общественностью пандемии с Китаем, вторжение РФ в нашу «психосферу», ее “резня нашей ментальной сферы” (как писал профессор Роберт Конквест), массированное разрушение ею наших политической системы, общества и культуры всегда «открыты для обсуждения». «Всегда есть другая сторона истории», – торжественно говорят нам на лекциях. Для непосвященных, четкая этиология, которая присутствует когда дело касается Covid 19, в отношении России становится слишком аморфной и бесконечно политизированной, и поэтому – вдвойне пагубной.

Мы по-прежнему сильно зависим от Китая, но никто не призывает к «перезагрузке» с Пекином, гораздо более утилитарному – хотя и вряд ли моральному – выбору. На самом деле заявления госсекретаря Помпео прямо противоположны. От чего же мы зависим, когда дело касается России?

На кой нам ляд, еще одна “перезагрузка”? Снижение риска войны? Каждая “перезагрузка” увеличивала этот риск. Этого должно быть достаточно, чтобы окончательно покончить с самоиндуцированным восторгом. И почему «перезагрузка» всегда была с нашей стороны? Почему РФ – если такое можно вообразить – не проявляет инициативу, не делает попыток примирения с сожалениями, извинениями, репарациями и заслуживающей доверия доброй волей? Не важно. Давай попробуем еще раз.

Все сроки для изменений давно прошли. Целое поколение не было «политики»; вместо этого была бесконечная выжидательная реакция на выбор Москвой времени, места и интенсивности действий. Где стратегическая проницательность Америки, которая отказывается от своего глобального превосходства и безопасности после краха СССР? Мы потеряли контроль над реальностью. Наша «политика» дрейфа является усилителем убийственного презрения Путина к американской бесхитростности.

Таким образом, его хищничество, его мародерство не было односторонне обусловленными. Безрассудство Запада, отсутствие политической воли, наивная «надежда» и политическая незрелость – его рычаги. Каждое новое злодеяние становится все менее шокирующим, а еженедельные “события” – «новой нормальностью». Мы оказались анастезированными, и Россия, пользуясь нашей неспособностью, а скорее отказом учиться на собственном опыте, что лишило нас возможности прогнозирования, получила возможность совершить мощный рывок. Это, в свою очередь, лишь усиливает уверенность РФ и Китая в своих силах в целом и, следовательно, их презрение к нам.

И все это произошло не без предупреждений или отчаянных предостережений со стороны исторических, на протяжении многих поколений, жертв России.

Наша цель, цель западной антипутинской коалиции, должна состоять в том, чтобы обратить все внимание Путина внутрь России, чтобы он имел дело, был занят растущими социальной, экономической, этнической и региональной уязвимостями страны, уязвимостями которые ведут к развалу Российской «Федерации» как имперской конструкции.

Китай, Пхеньян, Тегеран и другие тираны поймут это сообщение.

Eo instante .

**этиология – наука о причинах явлений

Автор: Виктор Рудь

Виктор Рудь практиковал международное право в течение 35 лет, и до распада Советского Союза представлял на Западе политических заключенных, преследуемых КГБ. Он также работал специальным советником члена делегации США на Мадридской конференции по обзору безопасности и сотрудничества в Европе («Хельсинкские соглашения»).

Его комментарии были опубликованы, среди прочего, Forbes , Kyiv Post , Foreign Policy Association, Defense Report , Atlantic Council , Center for Global Strategy и EuromaidanPress.

Виктор – старший советник Open Court, украинской неправительственной организации, и был основным докладчиком на первом Львовском форуме безопасности .

Он является основателем и бывшим председателем Украинской американской ассоциации юристов, а в настоящее время возглавляет ее Комитет по иностранным делам. Он получил степень бакалавра в области международных отношений в Гарвардском колледже и степень юриста в Университете Дьюка.