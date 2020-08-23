Экс-офицер спецназа США арестован по обвинению в шпионаже в пользу Москвы

23.08.2020, 0:19, Новости дня

В минувшую пятницу агенты ФБР арестовали бывшего офицера Сил специального назначения Армии США, широко известных как «Зеленые береты», по обвинению в шпионаже в пользу Москвы. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США, опубликованном в субботу.

45-летний американец Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс, был завербован россиянами еще в 1996 году, до того, как он начал службу в спецназе. Дзибински-Деббинса завербовали после нескольких поездок в Россию, где проживает его мать, добавили в Минюсте.

Еще во время учебы в университете в Челябинске он встретился с агентами российских спецслужб, сказав им, что он является «сыном России» и придерживается пророссийских взглядов. В 1997 году Деббинс, известный российским спецслужбам под позывным «Икар Лесников», женился на своей русской девушке, дочери военного, а сам пошел на службу в Армию США.

Несколько лет спустя он заявил своим российским кураторам, что хочет уйти из армии, но вместо этого они заставили его остаться, убедив агента войти в ряды «Зеленых беретов». В 2001 году Дзибински-Деббинс вступил в ряды спецназа Армии США, а два года спустя получил офицерское звание, проходя службу в Германии и позднее – в Азербайджане. Он обладал высоким уровнем допуска к секретной информации.

Дзибински-Деббинс оставил службу в 2005 году, но поддерживал регулярные контакты с россиянами, пока вел свой бизнес в Миннесоте. Последний его контакт с российскими кураторами, упомянутыми в обвинительном заключении, состоялся в 2011 году, когда он сказал им, что переезжает в Вашингтон.

В том же году, согласно его профилю в соцсети LinkedIn, он начал работать на нескольких подрядчиков в области обороны и разведки в Вашингтоне, учась при этом в аспирантуре Института мировой политики, специализирующемся на национальной безопасности и вопросах разведки.

На веб-сайте института Дзибински-Деббинс представлен как инструктор по киберразведке и по гибридной войне Европейского командования США и НАТО. С февраля, как сказано на его странице в LinkedIn, Дзибински-Деббинс стал профессором Украинско-американского гуманитарного института Висконсинского Международного Университета в Украине.

Ему было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью предоставления оборонной информации иностранному правительству. Максимальное наказание по этой статье – пожизненное заключение.

«Факты, представленные в этом деле, шокируют тем, как бывший армейский офицер предавал своих сослуживцев и свою страну», – говорится в заявлении сотрудника контрразведки ФБР Алана Колера.