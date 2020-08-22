Мнение: Безумная Белоруссия

22.08.2020, 23:52, Разное

Мама дорогая! Ай да Лукашенко, ай да сукин сын! Читаю у Паши Пряникова: “Оказывается, в Белоруссии 90-95% трудящихся имеют временные трудовые контракты (длительностью до 1 года). В мире больше нет нигде такого неолиберализма в трудовом законодательстве и на практике”. Люди остроумно комментируют: “Получается, только раз в год можно поменять себе работодателя… Юрьев день!” Да, в чистом виде Юрьев день – от крепостного права, выходит, мы пытаемся отползти который век, но никак не получается – то сталинские колхозы, то крестьяне без паспортов, то вот теперь – лукашенковские “контракты” (это у них так называется).

Другими словами, понятие постоянного трудового договора попросту изведено в Белоруссии как класс, и на деле мы имеем там почти классическую, характерную более всего для ранних Штатов hire-fire system, то есть “систему нанял-уволил” (пинком под зад)… Ага, если бы! Действительность белорусского постсовка оказалась еще в разы богаче, и никакого либерализма там нет и в помине.

Из дальнейшего обсуждения выяснилось, что у Луки в его бантустане понятие “срочного трудового договора” обогащено сногсшибательной новацией: этот трудовой договор может быть расторгнут… только с согласия ОБЕИХ сторон! Я даже не поверил, стал уточнять – люди спокойно заверили, что да, ничего особенного, “у нас везде так”. Хотя по российским пока еще либеральным правилам подобного типа “договор” должен быть классифицирован как “кабальный” и, стало быть, подлежащим автоматической отмене. “А по белорусскому трудовому праву – можно”, – говорят несчастные белорусы.

Таким образом, “шутка” насчет крепостного права оказывается абсолютно не шуткой. У “бацки” всё серьезно, речь именно о закабалении. “А ещё был декрет по поддержке деревообработки, так с ряда деревообрабатывающих предприятий можно было уволиться только с разрешения главы местной администрации”, – пишет один из местных комментаторов. Ну разве не красота?

И сюда очень хорошо ложатся периодически проводимые в Белоруссии “бацкой” кампании по “борьбе с тунеядцами”, о которых даже мы тут в России слышали. Помню, мне это еще в “десятых” и “нулевых” резало слух – какие “тунеядцы”, о чем этот Лука, это ж совсем совковый термин… А там опять же все было всерьез – речь шла о том, что людей “без официальной занятости” (то есть, видимо, без тех самых “контрактов”) отлавливали по всей “Беларуси” и ШТРАФОВАЛИ на неслабые суммы, а кого-то могли и посадить.

Потрясающая ситуация. То есть в “Беларуси” ты должен был или идти и заключать КАБАЛЬНЫЙ договор, по которому у тебя отсутствует право на “увольнение по собственному” – или, если ты ухитряешься как-то жить без сдачи себя в крепостные – к тебе придут от государства и станут трясти как “тунеядца”. Недаром, значит, Лука так повернут на идее “всем надо работать”, “пусть идут и работают!”

При этом, кстати, “плата за капремонт”, которая так шокировала россиян, была введена Лукашенкой еще в 1999 году, образование там платное, как и у нас, “квартиры трудящимся” там “дают”… но, как и у нас, за деньги и в ипотеку. Вообще пример Белоруссии получается очень показательным, если бы ее не было, ее стоило бы придумать. “Республика Беларусь” должна быть холодным душем для наших розовых мечтателей о “небесном СССР”, проклинающих “иуду-Горбачева”. На самом деле Беларусия – наиболее “совковый”, законсервированный вариант советской республики на постсоветском пространстве – показывает, в какую сторону бы эволюционировал совок БЕЗ 1991 года. Мечтатели думают, что в сторону коммунизма. А реалисты видят, что тоже в сторону коммунизма, но без прикрас – военного, то есть – азиатской деспотии. Азиатская деспотия – это ведь и есть исторический прообраз любых коммунистических экспериментов во всех частях света. Всевластие государства с каким-нибудь безумным несменяемым “вождем” во главе, крепостное право не только в сельском хозяйстве, но и на производстве, бессудные расправы над “подданными” – весь набор.

Но хоть “Юрьев день” у них пока еще есть.

UPD. В белорусском Рунете есть даже специальные статьи от юристов с разъяснениями, что же все-таки делать, если хочешь уволиться, А НЕЛЬЗЯ. Вот вам цитата от белорусской юридической фирмы с белорусского сайта, все черным по белому. Читайте и наслаждайтесь:

Название статьи (!): “Досрочное расторжение контракта (трудового договора) в 2020 году”

Цитата: “По своей сути, работник не имеет права уволиться до окончания действия контракта, однако существует 2 случая. Первый пункт – у работника должна быть уважительная причина для такого увольнения. Второй пункт – по соглашению сторон”.

http://propravo.by/kak-rastorgnut-kontrakt-dosrochno/

Там и далее – сплошные перлы 🙂 Вот (юристы пишут!) “Также, к таким причинам относится и уход за больными членами семьи или же зачисление работника в учреждение образования очной формы обучения. Однако данный список не является исчерпывающим. Стоит помнить, что наниматель может любую из ваших причин признать как уважительной, так и нет (субъективное мнение лица).

Важно!

Конечно же, если причина для увольнения является уважительной, то скорее всего у вас попросят предоставить документ подтверждающий данный факт”

Захотел уволиться – собери ОПРАВДЫВАЮЩИЕ документики – правда, все равно никакой гарантии и они не дают! Эх, во люди живут… Социалистический рай!