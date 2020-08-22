Главный храм Вооруженных сил в Подмосковье подсветили в цвета флага России

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22.08.2020, 23:48, Новости дня

Стены главного храма ВС РФ в Подмосковье в честь Дня Государственного флага РФ подсветили в цвета российского триколора, сообщили в Минобороны.

«В 20.30 стены патриаршего собора в Кубинке окрасились в цвета государственного флага в честь величия России, славы русского оружия и преданности Богу», – приводит сообщение Минобороны ТАСС.

В военном ведомстве напомнили, что исторически красный цвет на полотнище означал державность, синий – иконографический цвет Богородицы, под Покровом которой находится Россия, и белый – свободу и независимость.

Храм построен на добровольные пожертвования в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Идея его возведения принадлежит министру обороны Сергею Шойгу. Изначально открыть и освятить храм планировалось ко Дню Победы, однако из-за коронавируса торжественные мероприятия перенесли на 14 июня. Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица сравнил главный храм Вооруженных сил с творчеством Леонардо да Винчи.

Напомним, в субботу огромный триколор развернули у стен Музея Победы, в акции приняли участие представители Росгвардии, юнармейцы, студенты и волонтеры. Ко дню флага РФ устроили и другие мероприятия: волонтеры из Анапы развернули триколор на дне Черного моря, альпинисты установили флаг на горных вершинах Крымского полуострова. Также Дню государственного флага РФ посвятили матчи четвертого тура Российской премьер-лиги.



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