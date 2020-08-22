В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

22.08.2020, 23:48, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 11 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 4731 человек.

Днем ранее в Москве умерли десять пациентов с коронавирусом.

Накануне в связи с мерами против распространения коронавируса отменили международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который должен был пройти на Красной площади с 28 августа по 6 сентября.

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