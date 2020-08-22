 

В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

22.08.2020, 23:48, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 11 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 4731 человек.

Днем ранее в Москве умерли десять пациентов с коронавирусом.

Накануне в связи с мерами против распространения коронавируса отменили международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который должен был пройти на Красной площади с 28 августа по 6 сентября.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Трамп пригрозил лишить американские школы финансирования

11.08 / Добровинский предположил причину ухудшения здоровья Ефремова

24.07 / В ОП назвали технологией «цветных революций» фейки о Хабаровске

24.07 / Попова дала совет выезжающим за рубеж россиянам

02.07 / Тарифы на ЖКХ в среднем повысятся на четыре процента

09.08 / Знакомая принесла питерцу мертвого младенца в пакете

10.08 / Барщевский отреагировал на обвинения в изнасиловании

03.08 / В Великобритании ожидают перебои с поставками продовольствия

05.08 / Взрыв в Бейруте лишил Ливан важнейшего порта и пути снабжения

29.06 / Эксперты ВШЭ назвали число спасенных жизней во время эпидемии коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска