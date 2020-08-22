 

Мнение: Колония рабовладельческого режима…

22.08.2020, 23:45, Разное

10 лет назад…

Продолжение. Начало здесь

22 июля 2010 (четверг)

Почтальон удивляется:

-Что-то с колонии-поселения очень мало писем пишут. А раньше много писали. В иные дни по 10-15 писем приносили. А сейчас и за месяц столько не наберется.

-А раньше – это когда? – интересуюсь.

-Ну, год назад, полтора.

Понятно! Раньше не было «Весеннего». А сейчас огурцы–помидоры не оставляют времени ни то что на письма, а на все, что называется человеческой жизнью.

У тех, кто работает в «Весеннем», подъем в 5.00. Заправка постелей, умывание, завтрак и в 5.45 пацаны начинают «загружаться» в автобус и уезжают в Набережные Челны.

Еще неделю назад возвращались в восемь – полдевятого, и уже в 21.00 был отбой. Вот уже неделю с теплиц «Весеннего» возвращаются пораньше – в шесть, в полседьмого. Наскоро поужинав, отправляются отдыхать… на прополку картофельного поля. Это называют «отдыхом», исходя из того, что «отдых – это смена видов деятельности». Мол, там огурцы–помидоры, здесь ботва. В «Весеннем» – отдых от ботвы, на картофельном поле – отдых от огурцов и помидоров.

Возвращаются пацаны не раньше десяти, а то и позже.

Удивляет не произвол администрации. Удивляет то, что никто не ропщет, воспринимает как должное. Жалуются только мне, мол, помоги, Ирек. А что я могу? Я не могу бороться с абстрактными проблемами. Привык реагировать, когда что-то касается меня лично или когда есть хоть какие-то документы или решимость отстаивать свои права. Хотя бы готовностью подтвердить факты, если с заявлением в прокуратуру обращусь я. Но этой готовности, увы, нет. Спрашиваю одного, второго, третьего, десятого:

-Ты готов подтвердить….?

В ответ слышу:

-А может без меня? У меня УДО через два месяца. Сгноят ведь…

В общем, администрация так относится к арестанту, как арестант позволяет относиться к себе. Думаю, что можно обновить градацию исправительных учреждений. К тюрьмам, к колониям общего и строгого режима, можно добавить колонии-поселения феодального режима (как в Дигитли), и рабовладельческого (как в Менделеевске).

***
С колонии общего режима освободилось человек пятнадцать. Большинство освободившихся никто не встретил. Одного встретила девушка. Они приобняли друг друга и пошли пешком в сторону Менделеевска. Еще троих встретили родственники или друзья, уже с утра начавшие отмечать освобождение.

А к одному парню лет 25-26, отсидевшему три года и освободившемуся условно-досрочно, приехало человек десять. Видимо «бригада». Даже по тому, как вчерашний сиделец вышел – надменно–пренебрежительно, как разговаривал – жестикулируя, непроизвольно оттопыривая мизинец и большой палец, как часто сплевывал – через зубы, было видно, что на свободе он не задержится.

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Мнение: Куштау

14.08 / “Я боюсь рака…” Надо ли сдавать онкомаркеры для профилактики?

21.07 / Ученые нашли связь между болезнями десен и раком

11.08 / Эпидемиолог Лебедев рассказал, в каких случаях коронавирус не может попасть в организм

02.08 / Линдси Уильямс о планах иллюминатов по установлению Нового мирового порядка

11.08 / Международная реакция на события в Белоруссии

30.06 / Звезды “Великолепного века” Узерли и Феттахоглу похвастались снимками с подросшими детьми

20.08 / Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли на связь из своего нового дома в Санта-Барбаре

19.07 / Mazda выдала за новую модель скопированный у Toyota микроавтобус

23.07 / Мнение: Пять плюсов удалённой работы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска