Лукашенко заявил, что в случае нарушения госграницы белорусские войска будут реагировать без предупреждения

22.08.2020, 23:15, Новости дня

В случае нарушения госграницы Беларуси военные будут реагировать без предупреждения. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко во время визита на полигон “Гожский” в Гродненской области, трансляцию вел канал ОНТ.

“Да, без предупреждения. Тут нечего. Мы их предупредили. Если нарушают государственную границу – мы реагируем без предупреждения”, – сказал президент Беларуси.

Лукашенко заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина, который, в частности, сказал об участившихся полетах возле западных границ Беларуси.

15 августа Лукашенко поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно, на западную границу страны. 16 августа он заявил, что соседние страны наращивают военную мощь.

“За окно посмотрите: танки и и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска гусеницами лязгают у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны: Литва, Латвия, Польша”, – сказал Лукашенко.

В НАТО эти обвинения отвергли.

С 17-го по 20 августа августа в Беларуси у границы с Литвой проводились военные учения.

18 августа Лукашенко заявил, что привел подразделения армии Беларуси на западных границах в полную боевую готовность.

В Беларуси с 9 августа после объявления результатов президентских выборов продолжаются протесты. Их участники призывают к отставке Лукашенко, честным перевыборам и привлечению к ответственности силовиков, жестоко избивавших людей.