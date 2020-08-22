Ученые вырастили работающую миниатюрную модель человеческого сердца

22.08.2020, 23:10, Новости дня

Исследователям удалось впервые создать миниатюрную модель сердца человека в лаборатории. По словам специалистов, в ней представлены все основные типы клеток сердца, а также функционирующая структура камер и сосудистой ткани.

Эксперты обеспокоены тем, что одной из самых распространенных причин смерти являются болезни сердца. Искусственные органоиды сердца человека были созданы с использованием уникального каркаса стволовых клеток, который имитирует среду, где развивается плод или эмбрион.

Как утверждают ученые, мини-сердца являются очень мощными моделями для изучения всех видов сердечных заболеваний с высокой степенью точности.